美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq:MU）宣布將提撥3,500萬美元，對受新冠病毒（COVID-19）疫情不同程度影響的對象提供援助。美光將透過美光基金會設立1,000萬美元救濟金、提升員工配捐幅度，並發放補助金以提供團隊成員經濟援助。美光也將加速對小型企業供應商夥伴的付款程序、捐贈緊急醫療設備與用品。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示，團隊成員和合作夥伴的健康與安全，以及公司業務所在地的健康福祉對美光而言至關重要。隨著新冠病毒（COVID-19）疫情顯著蔓延，我們立即採取行動，加速提供資金、資源與支援給深受這場健康危機影響的人們。

美光基金會新設立的新冠病毒（COVID-19）1,000萬美元救濟金，將用於側重重建經濟與解決當前和未來社會需求的全球性計畫。該資金將用於支援如食物銀行和學校營養午餐計畫、健康設施和線上學習資源等一系列慈善機構與計畫。

此外，美光對所有透過Micron Gives慈善計畫指定的新冠病毒（COVID-19）捐款實施2:1公司配捐，使該慈善計畫的捐贈規模和影響力翻倍。

另外，美光將發放一次性的新冠病毒（COVID-19）補助金給員工，所有年薪低於10萬美元的美國團隊成員都將收到1,000美元的補助款，其他在美光業務所在國家工作、符合補助資格的員工也將獲得適當比例的補助；這項計畫將擴及美光全球68%的員工。美光也將為面臨財務困境的員工設立一項員工支援基金，提供最高達5,000美元的救濟金。

美光並已在中國、義大利與美國推行捐款計畫以及企業配捐，協助對抗新冠病毒（COVID-19）疫情。

(時報資訊)