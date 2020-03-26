基隆春祭國殤大典遇疫情縮減規模。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆春祭國殤大典遇疫情縮減規模。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市109年春祭國殤大典，於26日上午在中正公園忠烈祠莊重舉行，往年活動都會邀集軍、公、教、民各界代表及烈士眷屬百餘人來隆重舉辦，但今年則因為新冠肺炎影響大幅縮減邀請人數，由市長林右昌仍率領軍方及地方各界代表，在肅穆莊嚴儀式中，向先賢烈士表達崇高追思及敬意。

每年春、秋兩季，市府民政處都在中正公園忠烈祠舉辦國殤大典，由市長擔任主祭，帶市府一級主管及各界代表，向先人表達緬懷及追思，不過由於新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，市府今年為減少群聚，並未邀請市府各單位主管列席，不過林右昌仍率領軍方及地方各界代表，依序上香、獻花、獻酒、獻果，完成這項緬懷及追思先人儀式。

林右昌指出，一年一度的春祭國殤大典，受到新冠肺炎疫情的影響，市府特別縮減規模，不邀請動員單位主管參加，不過仍然以莊嚴的心態以簡單的方式，來表達對於先人的崇高追思及敬意。

(中時 )