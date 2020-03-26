木匠兄妹木工房推出兒時童趣DIY，歡迎親子兒童節一起來同樂! （台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，台中市產業故事館發展協會及后里文創協會為迎接即將到來的兒童節連假，業者推出參加著色比賽送拉麵、參訪即贈口罩、贈免費冰淇淋及遊樂園門票買一送一等多樣優惠，透過一系列親子優惠活動，希望能在防疫期間，讓孩子有安心遊玩的空間，大小朋友都能擁有一個快樂又充實的兒童節假期。

台中市產業故事館協會祭出多項兒童節限定活動，歡迎家長帶孩童共同前來打造歡樂兒童節回憶。由台灣味噌釀造文化館推出的兒童節著色比賽，即日起至4月6日，繳回著色的圖畫即可獲得十穀蕎麥拉麵1包，評選後得奬的小朋友還有豐富的奬品跟奬狀；連假期間紙博館推出參觀即贈可愛動物紙口罩1份的防疫活動；伊莎貝爾數位烘焙體驗館舉辦兒童免費吃冰淇淋活動。

寶熊漁樂碼頭推出購票入場即獲得小小漁夫冒險卡一張，闖關任務成功即獲得精美小禮物等多項好康，希望消費者在疫情期間安心到台中故事館協會各會員店家遊玩；台中產業故事館協會表示，各店家都已加強各項防疫措施，請家長多多利用，安心出遊。

台中后里旅遊文創協會面對即將到來的兒童節連假，各家業者共同推出多項優惠，歡迎全家大小一同出遊，走出戶外，對抗疫情!出遊優惠有大小朋友最愛的遊樂園門票買一送一活動及由約客＆厚禮推出冰雪奇緣拍照比賽，完成指定任務即可拿到小禮物一份，著冰雪奇緣服裝禮服打卡還可以得到高跟鞋DIY材料一組。

張連昌薩克斯風博物館推出半日遊方案，讓遊客可以體驗手作音孔蓋鑰匙圈和薩克斯風明信片；木匠兄妹木工房推出兒時童趣DIY,有經典彈珠台、懷舊童玩組、飛機發射器、親子檜木筷子手作DIY等，歡迎親子兒童節一起來同樂!連假期間到星月大地用餐即可享免費泡湯體驗，更多豐富優惠資訊請參考附件。

中市府觀旅局強調，業者已加強防疫措施，包含營業場所清潔消毒、服務人員佩戴口罩、自主管理勤洗手，並提供酒精消毒、額溫槍測量體溫等，希望讓民眾開心出遊、平安回家，度過一個溫馨又回憶滿滿的假期。

(中時 )