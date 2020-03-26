「台耀化學」宣布已能開發10公克級的瑞德西韋，桃園市長鄭文燦26日視察。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

「台耀化學」宣布已能開發10公克級的瑞德西韋，桃園市長鄭文燦26日視察。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

「台耀化學」宣布已能開發10公克級的瑞德西韋，桃園市長鄭文燦26日視察。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

「台耀化學」宣布已能開發10公克級的瑞德西韋，桃園市長鄭文燦26日視察。(蔡依珍攝)

新冠肺炎全球大流行，瑞德西韋可望成為治療新冠肺炎的藥物，其中蘆竹的原料藥廠「台耀化學」宣布已能開發10公克級的瑞德西韋，很快就能到公斤級，但需要的原料量大、且大部分在大陸，希望政府協助，桃園市長鄭文燦26日視察，強調量產仍要靠民間藥廠，允做後盾向中央部會反映，支持台耀完成技術。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，全球急需抗病毒藥物，鄭文燦說，台耀化學是國內少數擁有超低溫設備的原料藥公司，具有短時間內量產藥物的潛力，目前已可生產瑞德西韋高純度藥物，目前正在與時間賽跑，希望至少能夠合成1公斤以上的純化原料藥，提供給新冠肺炎病患治療使用，強調中央研究院已能夠在實驗室內做出純化程度很高的藥物，但若要量產仍需仰賴民間藥廠配合。

台耀化學執行長楊志平表示，目前台耀化學已經開發10公克級的瑞德西韋，很快就能提升至100公克，再下一步就能到達公斤級量能，他坦言公斤級所需要的原物料和投入的成本都很大，希望政府提供適當協助。

楊志平進一步解釋，台耀化學擁有低溫可控制到零下80度的生產設備，最大生產量可達2公斤，根據估算1公斤可治療1000名病患，「希望國家永遠用不到這批原料藥，萬一要用的時候我們可以準備好！」強調將以「戰備存糧」的概念投入製藥，也呼籲中央政府盡快專利授權，讓他們生產、製造、使用。鄭文燦允諾向中央部會反映，支持台耀化學盡快將瑞德西韋開發完成。

台耀化學公司成立於1995年，在台灣是原料藥大廠，並擁有ISO認證，且已成功通過台灣衛生署、美國FDA、德國BGV、歐盟EDQM及日本PMDA的GMP查廠認證，同時也多年獲得「台北生技獎技術商品化獎」、2009年「生醫選秀大賽金牌」。

(中時 )