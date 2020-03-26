滙豐(台灣)商業銀行今年再度響應由世界自然基金會(World Wide Fund for Nature WWF)發起的3月28日「地球一小時 (Earth Hour) 」關燈行動，更自發性延長關燈時間，兩個主要辦公室及全台30家分行將於3月27日至3月29日，連續三晚全面關閉招牌燈及外牆燈，並邀請全體員工共同參與這個全球最大的自發性環保行動，一起擁抱地球，並宣示滙豐落實綠色營運與環境保護，與協助解決氣候變遷等議題的決心。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐長期積極關注全球永續發展課題，除了制定集團性的永續發展方向，更訂下2025 年完成 1,000 億美元的永續發展融資與投資目標，並承諾提升營運效率，2030年實現集團用電100％使用再生能源，希望在因應氣候變遷，全球邁向低碳經濟轉型的過程中，發揮主導的作用。我們也希望以具體行動響應Earth Hour活動，攜手員工及客戶為環境保護共盡心力，節能減碳愛地球。」

滙豐集團自2011年起推出環境保護計畫(Reduce Program)，透過良好基礎設施和全體員工的行動實踐，計畫從2011到2020年間，將每位員工的每年碳排放量，從3.5噸減低到2噸，其中包含減少每年每個員工1.2MWh的能源消耗。

滙豐台灣在減低員工碳排放的進展更超越集團目標，截至2019年底，每位台灣員工的年碳排放量減少至1.8噸，其中每位員工每年減少了1.7MWh的能源消耗，而以2019年整體能源使用量與2018年相較，全年減少達10％。

(中時 )