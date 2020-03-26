百年護國城隍廟首度開線上直播法會。（吳康瑋攝）

百年護國城隍廟首度開線上直播法會。（吳康瑋攝）

百年護國城隍廟首度開線上直播法會。（吳康瑋攝）

已有203年的歷史的基隆護國城隍廟，於26日舉行祝壽祭典法會，護國城隍廟每年都會舉辦祝壽祭典法會，吸引眾多信徒前來參拜，但今年為避免新冠疫情的蔓延，廟方擲杯獲城隍爺同意後，將百人祭典改成遠距離直播線上法會，並邀請道長謝富基，戴上口罩為城隍爺唸經祝壽。

謝富基表示，這是自己第一次戴口罩為城隍爺祝壽，相信城隍爺會贊同他的作法，只有保護好自己，才能保護別人，他期盼城隍爺庇佑信徒，將疫情送出海。

廟方特別請信徒透過官方粉絲團在進行遠距離視訊參拜，廟方強調，法會過程中，道長會將所有參與線上法會信徒的名字，逐一唸給城隍爺知道，讓線上參與也能保平安。

廟方指出，若信徒親自到廟裡參拜，會勸導噴灑酒精消毒、帶上口罩、勤洗手、保持適當距離，來共同防疫，一起為城隍爺祈禱，希望疫情傷害能夠降到最低。

副總幹事洪志峰表示，農曆的三月初三是護國城隍爺的聖誕，往年都會超過兩百人前來參拜，原本也有好幾個道長要一同前來，但為防堵疫情蔓延，廟方把祝壽的規模縮減，只請謝道長前來為城隍爺祝壽，並啟用線上視訊的方式遠端祈福，希望在防疫期間可以帶給信眾安全的祈福法會。

有信眾表示，針對廟方改以視訊線上祈福，並不會對神明不敬，因為疫情持續攀升，神明一定會理解、幫忙，而道長戴著口罩唸經祝壽，她認為風俗民情能跟防疫措施做結合很新奇，也很不容易，希望大家都可以一起體諒。

(中時 )