國安基金緊盯台股大盤，26日開高震盪，盤中一度翻黑下殺至9.565.02點，終場在雙王權值王台積電、股王大立光帶動激勵盤勢，終場收復9700點，報9736.36點，上漲91.61點，成交金額1527.97億元。

從3大法人動態來看，自營商(自行買賣)賣超2.98億元，自營商(避險)賣超10.16億元，投信買超5.01億元，外資及陸資(不含外資自營商) 買超86.01億元，3大法人合計買超77.87億元。

外資買超86億元，也創下終結連12賣台股後最高買超量，從買超前10大個股來看，分別為：台積電(2330)、新光金(2888)、大同(2371)、仁寶(2324)、中鋼(2002)、京元電子(2449)、合庫金(5880)、兆豐金(2886)、華南金(2880)、富邦金(2881)。除台積電之外，前10檔金融股就占一半，由於金融股先前跌深，也成為外資鎖定熱門標的。

台積電股價26日終場上漲3元或1.08%、收在280元，成交總量27,546張，台積電市值站穩7兆元關卡之上。台積電獲得外資青睞大買，出手買超2.02萬張，絲毫沒有受到蘋果A14處理器恐怕會延遲出貨影響，護國神山再次穩住台股盤勢，目前下檔支撐在10日線，上檔壓力在5年線附近。

(中時電子報)