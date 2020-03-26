台北六福萬怡酒店推出「海陸主餐超殺方案」，即日起至4月30日止，於午、晚餐期間提供，點選肉食控盛讚的「美國極黑和牛紐約客」牛排一份，就送鮮甜 Q 彈的整隻龍蝦，超豪華份量400克，所有主餐現點現做，一吃就回本。

六福表示，周一至周四於大廳酒吧The Lounge供餐，還能享有手工麵包、新鮮時蔬沙拉或主廚例湯、法式甜點等附餐，每人1,599元＋10％，周五至周日於敘日全日餐廳供餐，除享有海陸主餐外，還能盡享精緻百匯料理，每人1,999元＋10％。

台北六福萬怡酒店還有規劃讓吃到飽愛好者暴動的方案，每人只要2,599元＋10％，最頂級「美國極黑和牛紐約客」牛排及龍蝦就能無限吃到飽，周一至周四於大廳酒吧The Lounge供餐，手工麵包、沙拉或湯、甜點等附餐可續點無上限，周五至周日則於敘日全日餐廳供餐，盡情享用各式各樣的百匯料理。

(中時 )