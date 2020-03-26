基隆市共有3人違反居家檢疫，其中一名男子到公司領薪水，另一名女子外出買藥和修手機，基隆市衛生局於26日正式開出處分書各罰10萬，而在月初違規外出搭公車趴趴走的婦人，開罰金額仍須研議。

衛生局表示，近期由於境外移入案例增加，被匡列進居家檢疫和居家隔離名單者劇增，截至26日為止，基隆市共有636名在進行14天的居家檢疫，另外，居家隔離者也有31名，共有3名違反居家檢疫規定外出趴趴走的市民。

衛生局表示，該違規男子於9日外出到新北市的公司領取薪水，另外，也違規的一名女子則於13日外出買藥和送修手機遭逮，衛生局對此開出處分書，依「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」對兩人各罰款新台幣10萬元。

對於2日從安徽省返台，並在3日違規搭公車外出趴趴走的婦人，衛生局將與中央流行疫情指揮中心討論過後，再決定開罰金額，衛生局疾病管制科長郭香蘭指出，依中央統一訂定的標準，若民眾違反居家檢疫外出2小時內開罰10萬元，2至6小時20萬元，6至24小時30萬元，24至72小時60萬元，超過72小時100萬元，她呼籲市民在居家檢疫及隔離期間，可向關懷服務中心尋求協助。

市長林右昌強調，無論居家檢疫或居家隔離都是十四天，防疫是全民的事，不僅只是政府的事，希望民眾若收到居家檢疫或隔離通知單就應依規處理，只要違反相關規定，對公眾產生危害一定重罰。

(中時 )