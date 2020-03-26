美海軍第七艦隊臉書貼出，神盾級驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG-85）於昨日進台灣海峽航行，並貼出多張任務照片。國防部今表示，美軍一艘作戰艦昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽。除美艦過台海，1艘美艦近日在菲律賓海域試射飛彈。

此外，接連兩天，「飛機守望」（Aircraft Spots）貼出，美軍EP-3E電偵機在台灣西南空域飛行的航跡。除美艦過台海。昨天離高雄較近。

(中時 )

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