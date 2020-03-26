美海軍第七艦隊臉書貼出神盾級驅逐艦進台海照片 17:482020/03/26 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美海軍第七艦隊臉書貼出麥坎貝爾號進台海航行任務照。圖第七艦隊臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美海軍第七艦隊臉書貼出，神盾級驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG-85）於昨日進台灣海峽航行，並貼出多張任務照片。國防部今表示，美軍一艘作戰艦昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽。除美艦過台海，1艘美艦近日在菲律賓海域試射飛彈。 此外，接連兩天，「飛機守望」（Aircraft Spots）貼出，美軍EP-3E電偵機在台灣西南空域飛行的航跡。除美艦過台海。昨天離高雄較近。 (中時 ) #美艦 #海域 #台灣 #台海 #美軍 #神盾級 #驅逐艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 美艦頻闖南海 陸恐再用雷射光攻擊 04:092020/03/22 焦點新聞 陸機西岸演訓 我空防壓力驟增 04:102020/03/23 政治要聞 是要將兩岸戰疫變戰役嗎 04:102020/03/23 時論廣場 環保署員工確診 環團籲停開2周環評大會 15:292020/03/23 生活 美驅逐艦南海試射飛彈 王定宇：北京可能有大事 20:202020/03/23 兩岸 嗅到中美台關係質變的味道 01:192020/03/24 論壇廣場 親美抗中志願役的台海戰役2025 04:102020/03/25 時論廣場 美羅斯福號航艦3人確診 值勤美艦首例 10:302020/03/25 國際 兩大之間難為小，台灣應思趨吉避凶 04:102020/03/26 時論廣場 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假情況 09:572020/03/26 兩岸 軍事熱門新聞 Su-57最新宣傳片 出現側向武器艙飛彈發射 - 軍事 美海軍第七艦隊臉書貼出神盾級驅逐艦進台海照片 - 軍事 骯髒內幕！美福特級航母問題多 - 軍事 大陸殲教9「山鷹」 將成為航艦教練機 - 軍事 國軍「戰備訓練實兵演練」戰車現身宜蘭街頭 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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