（永豐現金回饋JCB卡加碼優惠，網購最高享6%現金回饋，讓卡友刷好拿滿超值回饋！圖／永豐銀行提供）

「口罩實名制2.0」現正進入第二波預購，國銀刷卡優惠也拼到最高點！永豐銀行表示，為服務廣大預購民眾線上刷卡需求，特別推出「口罩預購、永豐買單」限時優惠活動，26日起，於「eMask口罩預購系統」刷永豐現金回饋JCB卡購買口罩，將依累計購買金額回饋等值刷卡金，每月最高100元回饋！此外，防疫期間網路購物需求增加，永豐現金回饋JCB卡加碼優惠，網購最高享6%現金回饋！

為滿足民眾購買口罩的需求，「口罩實名制2.0」第一波線上預購湧入超過117萬人登記，其中27萬人透過開放線上刷卡付費的電腦版網頁預購。永豐銀行表示，為響應政策並力挺全民防疫，即日起至5月31日，卡友只要刷永豐現金回饋JCB卡在「eMask口罩預購系統」完成線上繳費，可享等值刷卡金回饋，單次22元全額回饋，讓永豐為卡友買單，累計刷愈多次回饋愈多，每月享最高100元刷卡金回饋。

此外，防疫期間民眾待在家的時間變多，居家防疫帶動「宅」商機，民眾消費需求推升網購買氣熱絡。永豐銀行表示，為讓消費者不出門也能輕鬆購物享優惠，永豐現金回饋JCB卡即日起至9月30日，加碼網購通路超優回饋，卡友在指定的國內網路購物、百貨商場、量販超市與3C電信等四大通路消費，可享最高3%刷卡金回饋，網路購物再加碼享最高6%刷卡金。

(工商 )