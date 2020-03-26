前源科技公司興櫃股票（3601）自3月27日起恢復交易。

興櫃公司前源科技已於3月26日召開重大訊息說明會說明暫停交易事由之相關訊息，櫃買中心公告前源公司普通股股票自3月27日起恢復交易。

(工商 )