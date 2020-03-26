上海發布微博指出，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室決定，自3月26日18時起，對入境來滬的全部人員，一律實施為期14天的隔離健康觀察；對入境的外交人員和從事重要經貿、科研、技術合作的人員，另有規定的按規定執行。

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