上海：入境一律實施14天隔離觀察 17:552020/03/26 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海發布微博指出，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室決定，自3月26日18時起，對入境來滬的全部人員，一律實施為期14天的隔離健康觀察；對入境的外交人員和從事重要經貿、科研、技術合作的人員，另有規定的按規定執行。 (工商 ) #入境 #實施 #人員 #一律 #隔離觀察 也許您會感興趣 推薦閱讀 三甲級台商醫院 站在防疫第一線 04:092020/03/22 焦點新聞 機場口罩貴參參 首日銷售冷清 04:102020/03/22 生活新聞 澎湖嚴防疫情破口 入境比照國際機場模式驗關 17:372020/03/22 社會 堅守國門 北上廣深祭最嚴防控 04:102020/03/23 焦點新聞 挺醫護送餐點傳關懷 醫護人員：胃暖心更暖 15:442020/03/23 生活 北京：明起所有入境者 強制隔離觀察與核酸檢測 10:292020/03/24 兩岸 咖啡業者暖心 親沖咖啡慰勞防疫醫護 13:272020/03/24 社會 感謝醫護人員防疫辛勞 南市餐飲業者送暖 17:072020/03/24 生活 感謝您！醫護人員4月底前免費搭嘉義縣公車 18:312020/03/24 生活 各界愛心湧入滿溢 童綜合醫護備感窩心 12:052020/03/25 生活 兩岸熱門新聞 美國務卿：中共嚴重威脅美國人健康與生活方式 - 兩岸 陸已對89個國家和4個國際組織實施抗疫援助 - 兩岸 - 旺報 美機抵近陸艦400公尺 大陸國防部：要求美方停止挑釁 - 兩岸 - 旺報 上海：入境一律實施14天隔離觀察 - 兩岸 - 工商 青島涵碧樓41棟別墅被拆 賴正鎰回應 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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