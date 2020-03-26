匯豐(台灣)商業銀行原本已在推動數位轉型、無紙化環境，此波新冠疫情的隔離需求，許多不出門的民眾轉向使用數位服務，該行統計，及至今年2月底，線上申請個人信貸、信用卡比例已分別超過九成、七成，客戶線上換匯交易數亦超過六成，且線上買賣海外股票/指數股票型基金更高達近百分之百的使用率。

該行亦初估，3月期間客戶使用數位平台的數量肯定是進一步增加，同時持續推行電子帳單（e-statement），讓客戶一起加入綠化環境，節省不必要的紙張印刷與包裝寄送。 在疫情擴散期間，匯豐台灣推動響應Earth Hour 系列年度活動，鼓勵所有同仁線上學習、參與綠色生活挑戰，並號召社會大眾一起關注氣候變遷的議題。匯豐集團自2011年起推出環境保護計畫（Reduce Program），透過良好基礎設施和全體員工的行動實踐，該行表示，計畫從2011到2020年間，將每位員工的每年碳排放量，從3.5噸減低到2噸，其中包含減少每年每個員工1.2MWh的能源消耗。

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