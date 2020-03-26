受限於新冠肺炎疫情影響，不宜到人多擁擠的地方，民眾可至戶外踏青，親近大自然，因此高雄LA ONE旗下「 LA ONE Bakery烘焙坊」以野餐為靈感發想，於3月28日至4月18日止推出「LA ONE趣野餐活動」，凡活動期間只要是「週六」當日至門市選購外帶杯裝沙拉、歐式麵包、地瓜乳酪麵包及輕食沙拉等組合，通通享有優惠，最低可到7折。

LA ONE烘焙坊販售多款歐式麵包、南瓜吐司、地瓜乳酪麵包等。(LA ONE提供)

LA ONE Bakery烘焙坊屬於複合式商店，現場除了販售歐式麵包、手工餅乾、點心，甚至還有生鮮即食商品等，所使用的食材有50%取自高雄小農，另35%嚴選台灣各地食材，剩餘15%則是取用外國食材，現推出LA ONE趣野餐活動，只要在3月28日、4月4日、11日、18日，連續4周的星期六到門市選購外帶沙拉，第2件沙拉享有7折；購買歐式麵包加購外帶沙拉，沙拉立即享85折，經典商品「地瓜乳酪麵包」第2件享7折。另外，烘焙坊於3月31日至4月1日連續2日，限時推出門市生鮮進口食材優惠88折活動。

鮮果醬系列嚴選臺灣水果，以低溫方式多次處理，保留水果香氣及營養價值。(LA ONE提供)

如無法前往門市選購，民眾可透過可上LA ONE eShop網站選購各款生鮮食材產品，公關表示：可能受到疫情因素，北部訂單明顯增加，生鮮即食類的商品以法式油封櫻桃鴨腿、核桃木煙燻鮭魚為主，果醬則是香草大蒜奶油款熱賣，其它還有法式餐湯、覆熱湯品。」

鮮果醬系列除了可作為麵包吐司抹醬外，加上氣泡水或茶，即可完成特調飲料。(LA ONE提供)

此外，LA ONE旗下歐陸廚房推出優惠活動，只要提前1天預訂餐點外帶，即可享9折優惠，該餐廳也與Uber Eats合作，皆可選夠經典奶油培根義大麵、嫩煎肋眼牛排、酥炸海鮮炭烤、蔬菜松露奶油燉飯等料理。

(中時 )