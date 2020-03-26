指揮中心召集人張上淳。(圖／本報資料照)

【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.26

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳兒子日前出國惹議後，張上淳已連續5天都沒有公開露面，包括媒體及網友都很關心張上淳去向，張上淳今天終於「復出」，在記者會中神情平靜，化身張教授分析病例，面對外界關心，他親自回應「謝謝鼓勵」。

張上淳的醫生兒子日前赴美看NBA引發爭議，外傳張上淳因自責，一度要離開指揮中心團隊，遭指揮官陳時中強力慰留「你很重要，絕對不能離開」。張上淳神隱多日後今親上火線，復出指揮中心記者會，面對媒體詢問，他以平常心簡單回應，「謝謝很多人對我的鼓勵，但指揮中心正式記者會上，還是希望不談我個人的事」。一旁的陳時中則說，他有幫忙轉達網友想念張上淳的心聲，並感謝大家對他的關心。

中央流行疫情指揮中心祭出醫護人員不得出國措施後，張上淳的醫師兒子遭爆仍赴美引發爭議，事後張上淳表示，兒子去的國家當時醫事司還未列入旅遊警示﹐對於兒子事後臉書貼文又惹議，張上淳也發聲明道歉。鬧出「出國風波」後，陳時中日前則強調，「張上淳沒有離開，也不會離開的團隊」。對於張上淳今天終於現身，疾管署記者會直播時，引起眾多網友歡呼：「淳淳回來了！！」、「歡迎張教授回歸」。

(中時電子報)