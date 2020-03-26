在天母地區經營快炒店的馬姓男子，本月16日才開車撞死人，還在餐廳打烊後，大聲放音樂疑似開趴而遭民眾檢舉，警方在本月24日持搜索票在他屋內起出2包咖啡包毒品，訊後依違反毒品防制危害條例法辦，檢察官複訊後5000元交保。

據了解，29歲馬姓男子在芝山捷運站附近經營快炒店，卻利用餐廳打烊後，找朋友到店內開趴，深夜將音樂開得很大聲，多次遭鄰居檢舉，但當巡邏員警到場，馬因屋內藏有毒品，還嗆警察「有沒有搜索票！」

馬嫌在警方取得搜索票前1星期，開車行經基河路、承德路，高速撞擊67歲蕭姓釣客，蕭遭撞飛30公尺，經送醫仍宣告不治，家屬趕到現場，發現馬嫌「假哭」，氣得追打馬嫌，家屬當時並不知道馬嫌是前科累累的毒蟲。

警方24日持搜索票進入馬嫌住家，馬還一度嗆「有票嗎？」警方直接將馬拉近屋內，訓斥他「你才剛開車撞死人，就在吸毒尋開心，到底有沒有悔意！」隨即在屋內發現數包使用過，以及2包混有毒品的咖啡包。

士林警分局訊問後將馬嫌移送士林地檢署，檢察官諭知5000元交保，警將追查毒品來源以及一起開趴的「毒友」。

(中時 )