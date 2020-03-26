高雄銀樓搶走70萬金飾 歹徒爆頭就醫被捕 18:002020/03/26 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鼓山銀樓遭持槍搶走70萬金飾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鼓山區26日下午2點40分多發生銀樓搶案，一名中年男子持辣椒水和空氣槍，至九如四路一家位於巷內的銀樓行搶，與老闆扭打後劫走7條11兩重、價值約70萬元的金項鍊後逃跑。劫匪負傷跑去大同醫院急診，遭警方埋伏逮獲，也追回全數金飾。 警方表示，該名男子逃跑時一度遭老闆持鐵條追打攔截，扭打後老闆與歹徒雙雙掛彩，歹徒最後騎乘機車成功逃逸。 歹徒搶劫後負傷至大同醫院急診，警方根據線報搶先一步到醫院埋伏逮人，也追回全數金飾，全案正深入追查中。 (中時電子報) #高雄 #鼓山 #銀樓 #遭持槍 #搶走 #70萬元 #金飾 也許您會感興趣 推薦閱讀 突破疫情困境 高雄水果銷星 04:102020/03/22 地方新聞 高雄獎增跨領域 展現宏觀視角 04:102020/03/22 藝文副刊 韓國瑜客串拍MV 網喊：看完想去高雄！ 07:442020/03/22 政治 韓國瑜拍MV宣傳高雄 7位數預算曝光 13:312020/03/22 政治 考察高雄團 韓喊最少有千個 01:202020/03/24 地方新聞 黃明志寫歌宣傳高雄 指著韓國瑜叫郭子乾 01:212020/03/24 娛樂新聞 高雄補選黑馬？李四川霸氣駁斥：罷免韓就是罷免我 14:062020/03/24 政治 高雄教育局頒50萬元獎勵金 盼中山工商再為高雄爭光 14:562020/03/24 生活 黃明志《出去走走》MV由韓冰牽線？韓國瑜：絕無此事 22:212020/03/24 政治 收賄70萬元護航廠商 故宮助理研究員遭判刑 14:252020/03/25 社會 社會熱門新聞 驚呆！西班牙封城防疫 街頭驚見4肢著地「人裝狗」 - 社會 《德國之聲》記者指控台機場檢疫漏洞百出 鄉民吵翻天 - 社會 好心疼！員林衛生紙工廠大火 原料險燒光 - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 臉書賴清德訃文來自對岸 刑事局聯繫急撤不實消息 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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