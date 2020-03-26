高雄市鼓山區26日下午2點40分多發生銀樓搶案，一名中年男子持辣椒水和空氣槍，至九如四路一家位於巷內的銀樓行搶，與老闆扭打後劫走7條11兩重、價值約70萬元的金項鍊後逃跑。劫匪負傷跑去大同醫院急診，遭警方埋伏逮獲，也追回全數金飾。

警方表示，該名男子逃跑時一度遭老闆持鐵條追打攔截，扭打後老闆與歹徒雙雙掛彩，歹徒最後騎乘機車成功逃逸。

歹徒搶劫後負傷至大同醫院急診，警方根據線報搶先一步到醫院埋伏逮人，也追回全數金飾，全案正深入追查中。

(中時電子報)