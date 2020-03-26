轉爐石為中鋼一貫作業煉鋼製程產出的副產品，世界各國都視為可循環再利用之資源，除可取代天然砂石以減少砂石之開採，亦可使用於道路及土木工程；在歐美各國及日本，轉爐石已被廣泛應用於瀝青混凝土鋪面。

中鋼集團每年鋼鐵生產量約1,600萬公噸，由煉鋼製程所產出的轉爐石副產物約160萬噸，為達資源永續，中鋼集團推動轉爐石應用於道路工程的循環經濟，項目如下：

一、研發新技術、新工法提升道路鋪築成效

(一)自99年起，中鋼集團即依序進行廠區內示範道路鋪築及與公務機關合作鋪築公共工程道路，經由專家學者研究證明轉爐石瀝青混凝土成效卓著。

（二）高雄市政府108年起陸續於高雄市中山及沿海路，以「轉爐石」鋪築密級配及新工法石膠泥瀝青混凝土（Stone Mastic Asphalt, SMA）鋪面，有效改善道路品質、提升用路人安全。

二、建立使用規範及標準確保道路工程品質

（一）轉爐石應用於瀝青混凝土相關之「國家標準（CNS）」已於99年全數公告；高雄市亦已於105年時將轉爐石納入其施工規範內；行政院公共工程委員會更於108年公告施工綱要規範第02701章 「轉爐石瀝青混凝土鋪面」專章，供各公務機關參考應用。

（二）編修「轉爐石瀝青混凝土使用手冊」以宣導轉爐石應用於道路工程之正確使用程序，本手冊於106年通過第三方公正單位（財團法人工業技術研究院）審查，並由經濟部工業局發函國內各公務機關參考應用，以利資源有效利用。

三、認證綠建材證書創造循環經濟價值

（一）101年「轉爐石瀝青混凝土粒料」通過內政部建築研究所審查，獲頒「綠建材標章」產品認證，證明轉爐石為對環境及人體無害且符合相關規格標準之綠建材。

（二）108年「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」通過BS 8001循環經濟標準查核，說明以轉爐石推動循環經濟可創造財務、環境和社會三贏的效益。

四、榮獲金質獎殊榮創造無數使用佳績

（一）轉爐石瀝青混凝土道路更以高雄市南星路榮獲105年第十六屆公共工程金質獎優等獎、高雄市濱海聯外道路榮獲108年第十九屆公共工程金質獎佳作獎，高雄市中山路及南星路(岐山二路至鳳北路)榮獲108年高雄市城市工程品質金質獎。

（二）截至109年01月，轉爐石粒料鋪築瀝青混凝土鋪面已逾290條道路使用佳績。

(工商 )