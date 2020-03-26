越南籍29歲女子因植入性胎盤，於懷孕第8周時產檢發現胚胎沒有心跳，所以接受了流產手術，台中榮總婦產科檢查發現，婦人的子宮破了1個洞，不但造成血管破裂，子宮內大量出血，緊急做子宮血管栓塞做初步止血，並清除血塊、修補子宮薄弱的子宮壁，經輸血及術後照護，逐漸恢復正常。

台中榮總婦女醫學部醫師陳雅芳說，超音波檢查發現患者子宮下段，有個約6公分富含血流的腫塊，懷疑是滯留的植入性胎盤，於是安排緊急子宮血管栓塞做初步止血，栓塞後出血量立即下降，逐漸恢復穩定。

陳雅芳指出，植入性胎盤會往子宮壁的深處入侵，子宮肌肉層、子宮壁，甚至旁邊的器官都被侵犯穿透，因此，胎兒出生後胎盤無法被排出，仍然緊緊地附著在子宮壁，若強行將胎盤剝離的話，有可能會撕裂子宮壁甚至破損到胎盤侵入的周邊器官，造成大量出血或是嚴重感染，好發於手術過的子宮。

陳雅芳建議，孕產婦在懷孕期間，每次產檢時多一分注意是否有可能植入性胎盤，事先診斷和術前評估很重要，以求適當轉診和治療，才能減少產中大出血和其他器官損傷的風險。

(中時 )