台灣西部縣市只剩嘉義縣零確診，為力守西部唯一淨土，嘉義縣醫療部署再升級，今26日宣布，專責隔離病床再增51床，｢視訊醫療服務｣擴增為33家，讓居家檢疫及隔離鄉親能安心就醫，降低社區感染風險，甚至有2位居家檢疫民眾因痛風、眼疾已啟動視訊醫療，超前部屬就希望縣民能安心。
嘉義縣衛生局為提升醫療整備量能，強化防疫管制及分艙分流規畫，輔導縣轄4大醫院除現有的59床負壓隔離病房之外，擴大增設醫院專責隔離病房51床，另為確保醫護人員、病患及民眾健康安全，視訊醫療服務擴增至33家。
縣長翁章梁表示，國內已有252確診案例例，所幸嘉縣目前仍維持零確診，但任何部門都不得鬆散，疫情在燒，民心更需要安定，已要求衛生局提升醫療應變量能，醫院分流分艙以最高規格規畫。
衛生局代理局長趙紋華說，嘉縣不論醫療或社區防疫均超前部署，但整體防疫需大家共同配合，醫護及所有防疫團隊為大家堅守崗位，居家檢疫或隔離鄉親，為大家忍耐閉關14天，大家一起努力。
(中時 )
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