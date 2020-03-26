國民黨不分區立委吳斯懷爭議不斷，國民黨主席江啟臣昨以不點名方式批「部分不分區委員」問政表現，讓國民黨形象備受考驗。名嘴邱明玉直言，江啟臣並不是暗指，就是在講吳斯懷，有人獻策把吳斯懷調去當黃復興黨部主委，遞補的吳敦義當南投縣黨部主委，那後面接替的就會是台南市議員謝龍介了。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》透露，江啟臣對吳斯懷也受不了了，她聽到一個消息，江啟臣最近在做人事布局，是地方黨部主委選舉，有人就獻策要怎樣去解決吳斯懷的問題，最好的方法就是把吳斯懷調去當黃復興黨部主委，就可跟吳斯懷說要倚重他，因為黃復興黨部主委金恩慶已經請辭。

邱明玉點出，到時就可說吳斯懷因黃復興黨部事務繁重，所以就讓吳斯懷專心去當黨部主委，他的不分區立委位置就可以空下來。後面遞補的是吳敦義，吳敦義大家也會怕，不過沙盤推演後，認為吳敦義應該不會出來，因安排吳當南投縣黨部主委，那後面接替的就會是謝龍介了。

(中時電子報)