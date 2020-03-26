劉真22日病逝，老公辛龍情緒哀痛，過去與夫妻兩人多有合作的陳美鳳26日在臉書回憶，「猶記2011年我、辛龍及其他藝人赴美國、加拿大展開一個多月的宣慰僑胞演出，一路馬不停蹄卻也凝聚大家的情感。」
陳美鳳寫下，「印象最深的是辛龍，除了唱功精湛，搞笑也很有一套，性情調皮更是大家的開心果，那時候的他無牽無掛隨遇而安～直到他遇見生命中的真命天女劉真。」她也見證辛龍的轉變，「我看見到他的真心付出與改變，從一位不羈孩子心的大男孩，轉變為愛妻、愛女、愛家的真男人！」
這段時日，辛龍歷經人生最大的困頓與煎熬，再多的祈禱與呼喚終究還是失去了最珍貴的摯愛，讓人深感悲慟與惋惜，陳美鳳也為他鼓勵，「終究人生路還長，辛龍悲痛之餘更要勇敢的挺過去，帶著永遠的緬懷，為摯愛劉真，為劉真最放不下的女兒霓霓，擦乾眼淚堅強的帶著女兒向前走！辛龍～加油！」
(中時 )
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