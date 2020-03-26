「口罩實名2.0版」新制上路，民眾可先上網登記預購後，再到鄰近的超商取貨。為吸引顧客上門，OK超商26日宣布，即日起將口罩領取方式串接到OK mart APP，民眾完全不需要接觸到公共機台，只要透過APP操作就能快速領取口罩，更安全、便利！

OK超商表示，即日起民眾到超商領取口罩，除了可至門市OK go機台輸入序號資料，並列印單據至櫃檯領取外，OKmart也同步在APP推出「領取口罩專區」，只要打開APP首頁就能點選「口罩實名制2.0 領取專區」，點進去後輸入領取序號，以及身分證後4碼，按下確認，出現條碼後，再至櫃檯刷取就可拿到口罩。

OK超商並強調，民眾使用OK mart APP領取口罩，「不限會員」通通可以使用，且只要選擇OK超商作為口罩取貨店舖，就可享大杯醇品美式咖啡（不限冰、熱）同品項買一送一，會員還可享消費點數加倍回饋。

(工商 )