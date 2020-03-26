雲林縣台西鄉李宗燦以益生菌養殖文蛤，品質優異宅配大受歡迎。（張朝欣攝）

疫情延燒民眾減少外出購物，農漁產銷售大受影響，雲林縣文蛤養殖業者李宗燦推出網購宅配服務，訴求零藥物檢出、產銷履歷、小家庭包裝，業績成長2至3成，他認為農漁產品優質化、宅配化是未來趨勢，此次疫情將會加速這種趨勢的發展。

雲林縣台西鄉文蛤養殖業者李宗燦，與高雄海洋科技大學產學合作，利用科學化管理加上本身30餘年養殖經驗，養出高品質文蛤，參加雲林區漁會舉辦的文蛤比賽，連續3屆拿下第1名，被譽為「文蛤王」，今年針對疫情推出「特級文蛤」宅配包，訂單不斷。

李宗燦表示，為了方便消費者不出門就能享用高品質文蛤，他特別精選大粒文蛤推出每包300公克的宅配包，方便小家庭食用，經口耳相傳，業績成長2至3成，由於水產品需冷藏宅配，運費稍高，建議消費者可藉由團購節省運費。

李宗燦指出，隨著疫情升溫，國人更應選擇優質的食物，藉由食補增加抵抗力，他的文蛤採用生態養殖法，配合益生菌減少水質問題，陸續通過雲林縣安全農產品管理、綠標章驗證、零藥物檢出金標章，並獲農委會頒發水產類產銷履歷達人，品質絕對有保障。

上個月農委會因應疫情影響國產農產品的銷售，透過「台灣農產嘉年華」購物活動，號召國內電子商務平台業者，鼓勵民眾透過網路購買優質農產品，李宗燦認為農漁民也可自行推出網購服務，配合傳統銷售管道，讓農漁產品的通路更多元。

(中時 )