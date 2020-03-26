加拿大對所有入境旅客強制隔離14天

加拿大聯邦政府宣佈，當地時間26日凌晨起對所有入境加拿大的旅客原則上都實施14天強制隔離，以遏制新冠病毒蔓延。違反隔離規定最重可罰75萬加元（合台幣1626萬）或監禁6個月。這是加拿大政府自SARS疫情後修訂《隔離法》後首次進行入境強制隔離措施。

據《中新社》報導，加拿大衛生部長帕蒂．哈杜表示，本月初以來，加政府已要求所有入境旅客自我隔離。此次依法實施強制隔離，是為更好地保護脆弱人群。不過，從事「必要工作」的人士可獲豁免。身兼內閣疫情應對委員會主席的加拿大副總理弗里蘭強調，隔離是「法律義務」。

報導說，加拿大當局將禁止入境旅客搭乘公共交通工具返回住所，並將為沒有私人交通工具的人士安排交通。邊境工作人員將收集所有入境旅客的聯絡資訊，以便跟進監督。違法者可能被處以高達75萬加元（合台幣1626萬）的罰款或半年監禁。

加拿大從本月18日起對除機組人員、外交人員等之外的非該國公民或永久居民實施入境禁令。21日起，美加兩國間邊境禁止旅遊和休閒目的的「非必要旅行」。

加拿大總理杜魯道連日來多次向公眾呼籲遵循自我隔離等防疫規定，海外返加的旅客應直接回家隔離，不能前往超市或探望親友。他強調，這次的疫情是加拿大史上最大的公共衛生危機，除非絕對必要，否則應留在家裡避免外出。

報導說，現在加拿大每天對約1萬人進行病毒測試。另外，上周已有近100萬人申領就業保險，在未來4個月中為因疫情而喪失收入的人士提供每月2000加元的緊急救援補助金。

加拿大總督朱莉．帕耶特發表講話時說，不能低估狡猾的新冠病毒的危害，現在採取的社交疏離措施看起來很嚴苛，但卻是必要和有用的。未來幾周會很辛苦，現在是需堅持、耐心、紀律與團結的時刻。

加拿大國會當天批准通過了特魯多政府近日提出的820億加元經濟紓困方案。首都渥太華昨天宣佈進入緊急狀態，其他如溫哥華、多倫多、卡爾加里等大城市在此之前已經進入緊急狀態。目前加拿大全國確診3409例，死亡病例35例。

(中時電子報)