大陸國防部於26日召開記者會，針對解放軍空警-500、殲-11等型戰機於3月16日在台灣西南外海貼近「海峽中線」進行夜航訓練，暨美軍麥克坎貝爾號飛彈驅逐艦於3月25日穿越台灣海峽ㄧ事。大陸國防部發言人任國強26日表示，台灣是中國不可分割的一部分。解放軍組織戰備巡航、聯合演練等系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益，針對的是「台獨」勢力及其分裂行徑。

任國強指出，近一段時間以來，美方在台灣問題上消極動作不斷，包括允許賴清德赴美活動、美國會審議通過「臺北法案」、多次派軍艦過航臺灣海峽等等。美方有關做法嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係，向台獨勢力釋放錯誤信號，是極其危險的。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。我們絕不允許外國勢力打「臺灣牌」，絕不容忍任何形式的台獨分裂圖謀和行徑。解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂活動，維護國家主權和領土完整。

(旺報 )