員林市公所20日舉辦宣傳記者會，但考量新冠肺炎疫情嚴峻，決定將原定28日舉辦的盛大開幕式活動取消，開園後開放遊客自由入園賞花。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市南區公園蜀葵花田，近萬株蜀葵花正值盛開，美不勝收。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

防疫也要身心平衡，快趁春天百花盛開來員林輕旅行、賞蜀葵花海！員林市南區公園蜀葵花海1萬株蜀葵花已陸續盛開，20日起正式開園，員林市長游振雄表示，考量疫情緊繃，原定28日的盛大開幕式活動，決議取消，歡迎賞花遊客自由入園賞花。

游振雄指出，原定3月28日盛大舉辦開幕式活動宣傳，考量疫情益發嚴峻，遵循中央流行疫情指揮中心建議，取消辦理開幕式，但蜀葵花田如期開放，一直到4月底，除4月6日與20日兩天休園進行例行性養護之外，開放讓民眾自由入場拍照，在太陽下賞花、透透氣。

游振雄說，員林市舉辦蜀葵花季今年已邁入第6年，從剛開始蜀葵花試種到現在，年年吸引上萬名遊客慕名前來，是公部門及諸多民間單位、社團共同努力的成果。每年3、4月都有許多遊客、旅行社紛紛詢問蜀葵花開園時間，也有網紅部落客分享美麗的蜀葵花海景致。

他指出，今年花季活動一坡三折，開園前夕遇到新冠肺炎疫情影響，加上月中又發現有5分之1園區遭人闖入噴灑藥劑，造成蜀葵花植株枯死，影響園區風貌，雖然疫情嚴峻，取消開幕宣傳，但仍決定在重新整理園區後開放，讓更多遊客能欣賞到壯觀的花海。

(中時 )