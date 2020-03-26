新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，義大利成為大陸後第2大的受災國，迄今確診數高達74,386例、7,503人死亡。不過近日義媒在報導指出，已找到了「零號病人」！這樣對義大利防疫是否會起作用？我國中央流行疫情指揮中心陳時中認為，以義大利的疫情來看，現在溯源「為時已晚」。

根據義媒指出，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）曾於1月30日的記者會上表示，有一對60餘歲陸籍夫婦，29日時在羅馬中部的某飯店內雙雙感到身體不適，經送醫檢驗後被確診出罹患新冠肺炎。

而這對一度住進加護病房的患病搶救的夫妻在經過49天的治療後，終於成功戰勝病毒，並於3月19日康復，離開了當地傳染病醫院，轉往一般醫院進行觀察。不過這對夫妻卻被起底，發現2人剛好是在武漢封城（1月23日）前一天離開，飛往義大利米蘭，因此被認為是義大利新冠肺炎疫情爆發最初的「零號病人」。

今日（26）疫情記者會中，媒體詢問義大利發現了零號病人是否有幫助疫情發展？不料指揮官陳時中表示，由於目前這對大陸夫妻已經痊癒出院，追溯他們是不是零號病患，已難考究且「為時已晚」，對現在義大利疫情的控制，幫助並不大。

(中時電子報)