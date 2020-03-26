新冠肺炎持續在全球肆虐，馬來西亞累計確診人數1,796 人，死亡人數為20 人，是目前東南亞新冠肺炎確診病例數最高的國家。這波疫情不只殃及平民百姓，即使貴為高官也躲不過病毒的威脅，日前國家皇宮發表聲明，證實7名皇宮職員確診新冠肺炎，而國王夫婦雖檢測皆為陰性，但仍實施2週隔離檢疫。

馬來西亞皇宮內已遭受病毒侵襲，總管拿督法迪爾（Datuk Ahmad FadilShamsuddin）26日證實，7名確診皇宮職員目前已進行隔離治療，而國家元首蘇丹阿布都拉（Abdullah Riayatuddin）與妻子東姑阿濟茲占阿米娜（TuankuAzizah Aminah Maimunah Iskandariah）雖然平安，不過為了安全起見，2人從昨日起開始自我隔離14天。

先前爆出馬來西亞有2名政治人物染疫，其一為砂勞越行動黨國會議員黃靈彪，另一名為砂勞越行動黨國會議員俞利文，不過他已痊癒，並於3月23日出院；曾與俞利文密切接觸的前首相馬哈地（MahathirMohamad），3月22日檢測報告為陰性，不過他強調自己仍會隔離14天以示安心。

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(中時電子報)