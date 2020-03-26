雲林縣北港鎮媽祖信徒蔡嘉彰等人，為迎接白沙屯媽祖徒步進香團，製作5支高2公尺、重20公斤的「大支香」，原本打算扛著「大支香」跟隨媽祖徒步進香，卻因疫情蔓延進香活動取消無法如願，只能將「大支香」留至明年再點燃為媽祖祝壽。

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團每年都會擇期徒步至雲林縣北港朝天宮進香，今年因新冠肺炎疫情持續延燒，拱天宮決定取消進香活動，讓許多準備跟隨媽祖徒步進香的信眾大失所望，但為了配合政府防疫，大家也只能接受。

北港鎮媽祖信徒蔡嘉彰表示，10餘年來他與親友為了向媽祖祝壽，每年都會集資製作「大支香」，並成立「大支香聖香媽」徒步進香團，全程由團員扛著點燃的「大支香」禮敬媽祖，今年進香活動因疫情取消，一時間讓大家不知如何是好。

蔡嘉彰與親友們討論，有人建議自行扛「大支香」徒步進香，但大多數人認為若沒有跟隨著白沙屯媽祖神轎，就失去禮敬媽祖的意義，因此決定將「大支香」留至明年再使用。

蔡嘉彰指出，「大支香」製作過程繁複，每年中秋節過後便開始準備製作材料，經過一層層的塑形、乾燥，最後由彩繪師黃志偉畫上龍鳳、花鳥、祥獸等圖案，所需時間至少要半年。

蔡嘉彰說「大支香」的材料為檀香、沈香、中草藥，愈陳愈香，但因每支高約2公尺、直徑約15公分，重達20公斤，可能會因天氣變化而出現裂痕，所以保存時必需注意溫度與溼度，才能在明年把最好的「大支香」敬獻給媽祖。

(中時 )