南投新聞主播曾美娟，將代表南投縣參加全國頒獎典禮。（廖志晃攝）

南投縣政府祕書長洪瑞智（左），頒獎給泰雅渡假村經理李浩瑋。（廖志晃攝）

青年節將至，南投縣各界選出17位社會優秀青年，及47位學校優秀青年，縣府祕書長洪瑞智26日親自頒獎表揚，並各領域菁英對縣政發展的建言，期盼社會以他們為典範，共同貢獻心力，促進社會和諧進步。

南投縣社會優秀青年，包括中投有線電視南投新聞主播曾美娟、榮高育樂公司（泰雅渡假村）經理李浩瑋、同德家商教師張育甄、日月潭涵碧樓酒店副主廚陳宗佑、旭光高中教師黃龍欽，草屯商工學務組長陳世斌、訓育組長黃佩凰、庶務組長陳宗科、體育組長劉俊偉，縣議員張嘉哲及葉仁創，宏賓製茶廠負責人林宏洋、普台國小老師劉容妃及蕭佩怡，網紅含羞草日記創辦人江治緯、竹山鎮延平里長林鴻義、縣府教育處督學許毓芳。

南投縣青年節籌備委員會由縣政府、縣議會、南投市公所、南投縣救國團、縣內各國高中職、大專學校共同組成，經過3階段評選審查與投票，甄選出各領域優秀青年。

社會優秀青年中，曾美娟任專題、節目、主持人及剪輯師，去年入圍金視獎「最佳公共論壇節目獎─企畫主持人」，將代表南投縣赴台北參加全國頒獎典禮。

李浩瑋同時擔任北港溪溫泉觀光發展協會理事長，配合縣府觀光首都政策，推動地方咖啡等產業與觀光結盟行銷不遺餘力，堪稱觀光界業的明日之星。

洪瑞智指出，「時代考驗青年、青年創造時代」，青年是國家的棟梁，也是穩定社會的中間力量，此次獲獎者都是在各行各業中出類拔萃的青年，表現獲得肯定，希望他們當年輕人的榜樣，發揮力量，讓南投更繁榮；對於他們在交通、觀光、運動設施等建議，縣府將列為加強重點，尋求相關資源，共同努力讓南投更好。

(中時 )