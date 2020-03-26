國軍第一季「戰備訓練實兵演練」本週展開，最大特色就是「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓練」的原則，將訓場移至實地操演，使官兵熟稔戰場景況。

前天由空軍打頭陣，前天聯翔操演做「聯合防空作戰訓練」，執行全島制敵及反空襲的重要訓練；接著，陸軍地面部隊於多地同步演練，今天包括陸軍花防部於北埔海灘執行反擊作戰任務；關渡地區指揮部在淡水河邊驗證戰力防護課目，模擬敵小部隊襲擾，警戒伍回報，淡水河邊發現敵情工人員，即派遣機步排官兵前往應處。

此外，陸軍六軍團表示，陸軍三支部龍潭聯保廠昨日實施「指揮所轉移」演練；陸軍砲兵第21指揮部昨日執行各項操演科目，其中多管火箭營於凌晨先行針對陣地完成佔領，並於時間內完成開設；裝甲584旅聯兵營則配合戰備任務訓練實兵操演，於湖口營區協同特戰指揮部演練「地空聯合作戰」課目，模擬地區機場遭到敵軍佔領等。

(中時 )