20200326中天新聞 疫情影響飯店沒客 老闆「變賣資產」保員工生計

資深媒體人呂文婉近日在臉書有感而發，表示自己收工從中和回到內湖，車程竟才花了20分鐘，通行無阻的順暢車況卻讓她開心不起來，令粉絲相當好奇，早點回家不好嗎？

原來呂文婉不開心的原因，是有感於路上沒塞車通行無阻，也間接代表了疫情導致百業蕭條，還有網友在底下留言，PO出一張電影院包場圖，感嘆自己做足防疫準備，打算去看場電影，想不到全廳320個位置只有他一個人，不知該哭還是該笑。

之後她更在臉書痛批不好好待在家居家檢疫，反而四處趴趴走的違反規定者，「全球疫情大爆發，你們理當可以回國，但為了自爽成為不定時炸彈，沒人可以容忍！！！難道真的要搞到封城才開心？大部分人擔心工作受阻，影響生計之際，你們倒懂得鑽漏洞，不能出門乾脆呼朋引伴開轟趴………………基本的道德感、同理心呢？留個屁學」，盼此刻人人都能自律自愛，勿當害群之馬。

(中時電子報)