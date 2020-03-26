胡瓜一行人在靈堂待了2小時，直到天黑了才離開。（盧禕祺攝）

綜藝大哥胡瓜26日下午3點50分和老婆丁柔安、女兒小禎、歐弟、小馬一同前往劉真的靈堂致哀，胡瓜是當日前往致哀劉真、探訪辛龍最久的星友，直到傍晚5點50分才步出靈堂，胡瓜說：「哭是大家都哭了，又聽到他每天都在家1個人，連看到女兒想要抱女兒、给女兒父愛的勇氣都沒有，真的需要大家給他鼓勵。」

長達2小時的探望時間，辛龍未向胡瓜提起「經濟問題」，胡瓜表示：「有這麼多朋友挺他，應該是沒問題。」至於原定於4月22日在台北寒舍艾美酒店舉辦的劉真追思會，因為疫情關係，室內恐引發群聚感染，這事也讓辛龍傷透腦筋，胡瓜說：「像劉真人緣這麼好，追思會來的人一定很多，大家都擔心。」有傳追思會將移至戶外舉行。

胡瓜一行人離開後，辛龍也在將近6點的時候離開靈堂，他見到大批守候媒體，脫下帽子深深一鞠躬，表情哀戚一句話都沒說，隨後在媒體簇擁下搭車離開。

(中時 )