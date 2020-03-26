苗栗地檢署針對苗栗縣議員江村貴，先前任職苗栗縣頭屋鄉長期間，涉嫌違反貪污治罪條例案，指揮廉政署中部地區調查組偵辦，並於25日對頭屋鄉公所在內等7個處所執行搜索，並傳喚嫌犯及證人共13人，訊後，檢方向苗栗地院申請對江村貴羈押獲准，另6嫌則由檢方分別諭知以10萬、5萬元交保候傳，以及限制住居及飭回。

苗栗地檢署表示，苗栗縣議員江村貴在任職苗栗縣頭屋鄉長期間，涉嫌違反貪污治罪條例刑事案件，經檢方指揮法務部廉政署中部地區調查組長期偵辦後，於3月25日對頭屋鄉公所在內等7個個處所進行搜索，並傳喚犯罪嫌疑人與證人共13人。

苗栗地檢署為此案，特別動用檢察官劉偉誠、黃振倫、楊景琇、呂秉炎等，複訊相關人等後，認為江村貴因涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人、湮滅證據之虞，於25日晚間向苗栗地方法院聲請羈押禁見。

院方經在26日上午召開羈押庭審理後，裁准江村貴羈押禁見。另6名犯嫌分別經檢察官諭知以新台幣10萬元、5萬元交保、限制住居或飭回。

苗栗地檢署表示，全案後續檢方仍將持續調查相關人證、物證，以釐清相關犯罪細節並儘速偵結。

(中時 )