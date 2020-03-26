口罩實名制2.0的首波預購今天起開放領取，有網友領到口罩後直呼實在太方便，但有人也在網路上透露，領取速度很快，但是有個小缺點，「為什麼信封不封起來」，這讓底下其他網友也感同身受地表示，「所以不想網路預購」。

有網友在PTT八卦版上詢問大家是否已超商去拿網購的口罩？原PO分享，他今天領了，速度很快，列印一張小白單，「連證件都不用看，直接把紙信封袋拿給你就完了」，但他也暴露一個小缺點。

原PO指出，有個小缺點，為什麼信封不封起來？隨便一個膠帶貼一下都好阿，「我拿到的口罩都跑出來一部份被折到，折到是沒差，就怕跑出來被弄髒，就算像之前塑膠袋稍微貼一貼也比較心安阿」，對此，有網友就回應，就是怕超商不衛生，所以不想網路預購。

貼文一出，有些人認為原PO要求太多，但原PO也反擊，「像之前超商用塑膠袋上面黏一個膠帶而已」。另外，有其他人則透露，「剛剛在超商領到，用的是茶葉蛋袋裝」。

(中時電子報)