節目主持人彭文正指控總統蔡英文偽造學歷，總統府去年9月12日發新聞稿指出，已委任律師向台北地檢署追加告訴彭涉嫌妨害名譽。彭認為該新聞稿損害他名譽，另向台北地院提起自訴，反告總統府發言人張惇涵誹謗。
北院今開庭，「全民拔菜總部」成員庭前在法院外聚集，舉國旗、布條高喊「詐騙總統下地獄」、「博士論文拿出來」，聲援彭文正，不過彭並未現身；張惇涵則以參加防疫會議為由請假，僅辯護律師出庭。
彭文正的委任律師張靜、李震華表示，因總統有刑事豁免權，所以只能對張惇涵提告，不接受張的請假理由；另建請法官向政大調閱蔡英文畢業證書、博士論文等升等文所附文件，真相就會大白。
張惇涵的辯護律師陳一銘、陳鵬光反駁，彭文正的自訴主張前後矛盾，蔡英文的英國倫敦政經學院的畢業證書及論文都已經公開，沒有疑慮。
法官庭末諭知5月29日上午10點再開庭，並要求張惇涵務必到庭，別再讓本件訴訟空轉。
(中時 )
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