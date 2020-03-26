日籍女子成田小姐3月21日下午4時趁著假日好天氣帶著孩子到淡水竹圍地區用餐，不慎遺失了裝有重要證件的錢包，人生地不熟又不會說中文的她，驚慌地到淡水警分局竹圍派出所尋求協助，幸好有位通曉日文的員警，又碰上拾金不昧的熱心民眾，成功地將錢包尋回，直喊臺灣真是個好地方！

一名打扮時髦的女子21日慌張地走進竹圍派出所尋求協助，值班員警一聽發現女子是名日本人，雖能感受到她急需要幫助卻無法以中、英文溝通，這時想起一名在外取締違規的同仁熟悉日文，便立即請他返回協助翻譯，才得知此名35歲的成田小姐遺失錢包，錢包裡還有她與孩子的居留證及健保卡，說著說著直掉眼淚。

警員陳鴻廷先以流暢的日語安撫她的心情，再請她好好回想最後一次看見錢包是在何時？何地？聽見熟悉的語言後成田小姐心情才舒緩冷靜了下來，向員警說她是由台北坐捷運到竹圍民權路附近用餐，用餐後還有使用錢包，接著走到公車站搭車到淡水，到了淡水就發現錢包遺失了，成田小姐越說越害怕錢包裡的證件會找不回來，頻頻詢問員警在臺灣遺失物品能找到的機率有多高？員警一邊安撫她，一邊打電話詢問所有她可能經過或是用餐過的店家、搭乘過的客運公司，打了五、六通電話都還一無所獲，正當一籌莫展之際，此時一位餐飲店老闆娘氣喘吁吁地走進派出所，手中還拿著成田小姐遺失的錢包。

老闆娘表示員警剛打電話去詢問完不久，就有位客人拿著錢包說是在門口撿到的，請老闆娘幫忙問一下是不是客人掉的？老闆娘直覺聯想到就是成田小姐的，於是秉著同理心，立刻就跑著拿到派出所來，還深怕失主已經離開了，成田小姐見到自己失而復得的錢包，終於露出了笑容，不停地向熱心的老闆娘道謝，也大讚臺灣的員警真的很暖心。

竹圍派出所警員陳鴻廷表示，平日就有在自學日文，能夠用所學幫助到外籍民眾感到非常有成就感，這次的事件，讓成田小姐感受到臺灣濃濃的人情味及拾金不昧的正義感，無疑也是一次成功的國民外交。

(中時 )