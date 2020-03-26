新北市府宣布19日起至學期結束前，暫停對外開放校園場地，新莊區某學校假日時，遭民眾爬牆硬闖，民眾更大方打球揮汗，附近居民憤而將照片po網表示「無視禁令是無法可管嗎？」，引發民眾熱議；教育局回應，當日學校警衛經數次溝通後已勸離民眾，未來若校方勸離無效，將由地方警方協助勸導。

新冠肺炎疫情不止，新北市長侯友宜自開學以來，重視校園防疫，多次走訪大專院校及各級中小學，經多方考量審慎評估後，下令自19日起至學期結束前，暫停校園對外開放，有特殊情形經評估風險後，將在防疫工作下做專案處理。

民眾表示，新莊區某校園遭學生翻牆硬闖，並明目張膽在籃球場上熱血揮汗，附近居民憤而拍照上傳到臉書地方社團「愛新莊我是新莊人」引發熱議，網友留言表示「不該違反規則硬闖校園」、「守規對好像很困難一樣」等。

新北市教育局回應，該校已張貼告示宣導民眾，未依告示規定仍進入校園者，學校警衛會進行勸離，若民眾屢勸不聽，將委請轄區派出所協助。

教育局呼籲，請社區與學校攜手合作防疫，期盼疫情能盡速落幕，也請民眾共體時艱，多利用其他社區戶外空間、公園、運動場，從事運動休閒活動，校園開放場地政策將視疫情發展調整，讓學生在最安全環境就學。

(中時 )