歌手謝和弦和老婆Keanna離婚風波持續上演，Keanna先前對謝和弦和莉婭提告侵害配偶權，還聲稱手中握有「毀滅性證據」，如今「毀滅性證據」曝光，原來是一段Keanna要謝和弦在莉婭面前坦承愛上女粉絲陳寶的影片，被牽扯到的陳寶氣憤在網路上PO文，指責根本是莉婭想轉移焦點，形成小三槓上新歡的局面。

陳寶在網路上秀出多張截圖，同時痛批莉婭，「可以不要為了想告贏官司，居然要轉移焦點到我這裡嗎？到底關我屁事！妳要當小三小四小五小六，把自己掩飾成只是員工關係，小三變成是我？這招真的很高明」！陳寶怒批完莉婭，接著再批謝和弦，「我是白癡才相信他的鬼話，當初還想保護他，不被媒體傷害，不吭聲，我就應該揹妳（莉婭）的鍋嗎」？

陳寶在網路上秀出多張截圖，同時痛批莉婭轉移焦點。（圖／翻攝自網路）

陳寶同時上傳自己跟Keanna友人的對話，內容除了自己和謝有接觸、聯繫，是因對方說，「分手了、分居了、沒有關係了」，「我跟他沒有怎麼樣」。陳寶似乎要藉此澄清介入男方的婚姻。她還在下方寫著，「當我知道他騙我的時候，我就封鎖他了，原以為他的心境跟我的心境同為創作者可以理解對方，我錯了，真是太白癡了」。

就陳寶的澄清文，她認為自己沒有介入謝和弦和Keanna的婚姻，但是所謂「毀滅性」影片中，謝和弦的確向Keanna坦承，「已愛上別人」，當時謝和弦所說的「別人」就是指陳寶，陳寶認為，向《鏡週刊》提供影片者，就是莉婭，認為對方想贏得官司、脫罪不擇手段，不過莉婭事後則稱，「讓證據來說話」！

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(中時電子報)