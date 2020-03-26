國標舞女王劉真2月因心臟主動脈瓣膜狹窄住院開刀，發生嚴重併發症，經過45天搶救後，仍不幸於3月22日離世。而劉真在搶救期間動用不少醫療資源，幾乎花光丈夫所有積蓄，據傳自費部分，辛龍可能要給付的費用將近破千萬。而根據心臟權威蘇上豪醫師受訪時表示，心室輔助器一個約數百萬再加上其他花費，對一般人來說確實是筆不小的負擔。

據博仁醫院心臟血管外科主任蘇上豪醫師分析，劉真在住院期間開銷最大的部分就是心室輔助器，一個動軋數百萬且大多需要自費，另外葉克膜和外加式人工肺等則可申請健保，若置換瓣膜需要約10多萬，住院費也有上限。

而吳宗憲先前曾提到劉真開刀的醫療費用，幾乎耗光辛龍積蓄，媒體一度更傳出她住院沒有健保，加重丈夫經濟壓力；對此，日前健保署長李伯璋出席記者會時回應表示，99.99%的國人都有健保，但某些健保不給付的醫療項目則需要自費。提到像劉真病情的相關醫療費用，蘇上豪醫師也指出葉克膜在國內健保是全額給付，其他像是手術費也可使用健保，置換防鈣化組織瓣膜約10多萬，住院費包括加護病房都有上限，大約在4萬左右。

有相關專業的醫生表示，以往有許多案例為了搶救心臟病患者，大多都會優先使用葉克膜，尤其加入健保後使用機率更高，至於心室輔助器則屬較高階器材，有人工肺功能也可使用較長時間，動軋數百萬，很多人無法負擔；另外，葉克膜使用期限最好以14天內為宜，因雖然有健保但還是需要付出人工費用，且也有容易血痊等的後遺症。

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(中時電子報)