GoShare 今(26)日發表專為熱門景點量身打造的全新「GoShare DOTS 定點借還」服務，加上備受消費者認可的「GoShare 隨借隨還」服務，滿足都會通勤族與玩樂探險族的移動需求。並針對會員推出卡友週活動，還結合悠遊卡推出常客優惠，喜愛GoShare的朋友可把握機會體驗。

GoShare 與積極推動綠色公共運輸與低碳旅遊的新北市政府秉持共同的願景，落實首個「Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」典範，將 GoShare DOTS 的全球首發，設在全台灣最長的綠能觀光旅遊路線 —— 新北「青春山海線」「GoShare DOTS 定點借還」首波採用 Gogoro 2 車款，以活潑奔放的亮黃色圓點裝飾標誌性的 GoShare Blue 車身，為自由騎行注入新意。

以桃園、台北都會區為主的「GoShare 隨借隨還」服務，在台南市政府的大力支持下，將於今年第二季正式跨越濁水溪，前進台南府城。為因地制宜， GoShare 邀請 Powered by Gogoro Network (PBGN) 智慧電動車聯盟成員 —— 宏佳騰智慧電車加入服務行列，共同投資台南的移動共享市場。透過 GoShare 硬體和軟體高度整合的完整移動解決方案為核心，加上宏佳騰在地深耕的經驗，以 Aeonmotor Ai-1 車款服務在地消費者。

迎接全新服務上現，GoShare 將於四月起連續送出獨家超優回饋。為歡慶 「GoShare DOTS 定點借還」服務發表，價值 $500 萬的「來點大的！」多重騎乘優惠驚喜放送：(1)3 月 27 日至 3 月 29 日，不定時透過 GoShare App 發放總價值達 $200 萬的騎乘金彩蛋。(2)4 月 1 日至 4 月 30 日，騎乘 GoShare DOTS 車款享前 20 分鐘起跳價免費，之後每分鐘收費 $2.5 元。(3)4 月 2 日到 4 月 5 日春季連假期間，每日 12:00~20:00，「GoShare 隨借隨還」服務車款享起跳價半價。

GoShare 讓公共運輸更便捷，與悠遊卡攜手祭出台北捷運常客優惠獨家加碼：4 月 1 日到 4 月 30 日，GoShare 新註冊用戶只要綁定悠遊卡 LINE 個人化服務並登錄活動，持同一張悠遊卡搭乘台北捷運滿 11 次，除了享有首次騎乘前 30 分鐘免費優惠之外，可再獲得價值 $100 元的 GoShare 騎乘金。

GoShare 聯手四大銀行展開深度合作，將於四月獻上刷卡回饋活動 —「GoShare 卡友週」，讓用戶一周七天都能盡享好康，包含(1)台新銀行：50% 回饋；(2)中國信託：全卡友 50% 回饋；(3)兆豐銀行：全卡友趟趟騎乘享 17% 回饋；(4)國泰世華銀行： KOKO 卡卡友趟趟騎乘享 10% 回饋。 更多活動詳細資訊，請密切鎖定 GoShare 臉書官方粉絲團 。

(中時電子報)