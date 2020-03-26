滬尾藝文休閒園區與在地藝術團體雲門舞集合作，推出系列活動。（戴上容攝）

新冠肺炎疫情影響觀光，淡水BOT「滬尾藝文休閒園區」主動出擊，宣布即日起去年於新北歡樂耶誕城展出的國際人氣得獎藝術作品《光．織樹》常駐園區外，另也推出清明連假、母親節感恩月等一系列優惠活動，盼吸引更多觀光人潮。

「滬尾藝文休閒園區」26日上午舉辦記者會，由前任交通部前觀光局副局長、現任滬尾藝文休閒園區總經理陳淑慧宣布《光．織樹》常駐園區成為最美藝術品，藝術品搭配音樂、五彩燈光照耀大廳，畫面壯觀。

陳淑慧表示，《光．織樹》藝術品日前於新北歡樂耶誕城展出時大獲好評，因此主動爭取由園區典藏，未來將以《光．織樹》為發想，規畫活動。

「我們要成為淡水人的廚房與客房」陳淑慧說，園區推出清明連假及母親節感恩月系列活動，將串聯淡水古蹟博物館、雲門舞集、一滴水紀念館等在地館場、藝術團體，提供顧客一站式的滿足。

此外，因應防疫也推出外送服務，讓民眾在家也能品嘗好味道，以對有返台旅客家屬推出入住安心專案，歡迎家人眷屬入住酒店，將熟悉的家留給返台居家檢疫的家人，降低返台者與家人同居的傳染風險。

疫情衝擊淡水觀光，滬尾藝文休閒園區補充，園區日前與地方合作，向淡水農會採買當地食材，支持在地農友、採購優質排隊美食，並主動減免商場的抽成比例等，盼共創在地商機。

(中時 )