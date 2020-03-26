大陸中央電視CCTV 7的影片，VP22 6輪裝甲運兵車已經在解放軍中服役。VP22是北方工業(NORINCO)在2017年曾經展示的。

陸軍情報網(Army Recognition)報導，VP22設計不算複雜，基本就是個裝甲卡車，採用北奔集團的凱加軍用卡車(BeiBen Kaijia)底盤，進行裝甲優化。裝甲車的前部是駕駛艙(2人)，後部就是部隊的乘員廂(16人)，最大行駛速度為時速90 公里，最大續航里程為600公里。

Norinco VP22 Armoured Transportation Vehicle (MRAP)

駕駛艙和乘員艙都有裝甲保護，可阻黨小口徑武器和砲彈碎片，底盤做了V形改裝，這樣的設計在遇到地雷以及土製炸彈(IED,簡易爆炸裝置）時，多數的爆炸力可以向兩側疏散，降低乘員的傷害。

乘員艙的前部裝有兩個大型防彈窗，兩側裝有進出門。乘員艙的觀察窗較小，進出是從後方的大型液壓門，開啟時成為坡道。

(中時電子報)