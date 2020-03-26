大陸國台辦26日以長篇書面新聞稿，反駁台灣批評大陸隱匿疫情，國台辦詳述通報台灣疫情的時間軸，稱從1月3日就啟動兩岸公衛應急通報機制，截至3月24日已通報台灣101次，已舉辦90場通報疫情的記者會，並四問蔡政府，不通報確診病例軌跡是不是不透明？嚴懲發布疫情真實資訊者是不是打壓？阻止滯留湖北台胞返鄉是不是歧視？用汙名化的疫情名稱是不是煽動仇恨？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日以長篇書面新聞稿，反駁陸委會24日的聲明。陸委會24日批「陸方不思與各方真誠合作防杜疫情，卻一再多方挑釁，製造大外宣，完全悖離國際所認知的事實，同時對台文攻武嚇，惡言相向，企圖製造兩岸緊張關係，陸委會表達高度遺憾」。陸委會也批大陸隱匿疫情，同時打壓言論自由。

朱鳳蓮表示，上述聲明是顛倒黑白、混淆視聽，她聲稱大陸秉持公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織以及有關國家和地區通報疫情資訊，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，為國際社會抗擊疫情贏得了寶貴時間。

朱鳳蓮表示，截至3月25日已舉辦90場國務院聯防聯控機制新聞發佈會向國內外通報疫情;召開20多場國際專家視訊會議，與全世界分享治療方案和防疫經驗;此外還通過派遺醫療專家組、提供物資和技術援助等方式為國際社會抗擊疫情提供援助，得到世衛組織和國際社會充分肯定。

朱鳳蓮說，大陸從一開始就本著高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通。1月3日即啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制及時向台疾控部門通報大陸疫情資訊。1月12日，專門向台灣有關方面通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。1月12日至14日，特別安排台灣專家到武漢實地考察，瞭解新冠病毒肺炎確診病人診治和疫情處置情況。1月16日，參加考察的台灣衛生專家在台灣召開的記者會上明確表示，此行得到了大陸方面通報的2起家庭群聚感染事件、密切接觸需要隔離的資訊。2月5日至3月8日，先後向台灣方面分享《新型冠狀病毒肺炎診療方案》《新型冠狀病毒肺炎防控方案》《新冠肺炎重型危重型患者護理規範》等26份關鍵技術資料。截至3月24日，大陸共向台灣通報疫情資訊101次。

朱鳳蓮指出，近來台灣的疫情形勢仍在發展，台灣內部不斷有聲音質疑民進黨當局的「政治雙標」已對台灣防疫造成破口。民進黨當局一些政客不斷通過造謠，抹黑攻擊大陸，企圖推卸責任。這是極不道德、極不光彩的行為。

朱鳳蓮說，「我們要反問民進黨當局，你們始終不通報確診病例活動軌跡、不通報發生感染的醫院名稱，這是不是不透明？你們連續懲辦發佈疫情真實資訊的普通民眾，這是不是打壓？你們至今仍採取註記管制手段，阻止滯鄂台胞返鄉，這是不是歧視？你們漠視世衛組織規定，惡意編造使用汙名化的疫情名稱，這是不是煽動仇恨？民進黨當局要們心自問！」

朱鳳蓮強調，民進黨當局轉移焦點、推卸責任無益於台灣疫情防控，造謠污蔑、政治操弄只會製造仇恨，最終傷害台灣同胞利益。民進黨當局所作所為，既不善良，也不厚道。

(旺報 )