新冠肺炎疫情席捲全球，2020金門馬拉松被迫停辦，縣府今（26）日仍頒發贊助商感謝狀，大家相約明年再見。

2020金門馬拉松原訂2月8、9日登場，報名人數多達8200人，雖因遠東航空停飛影響，但最後仍有7802人，選手來自全球各地，包括中國大陸、香港、澳門、美國、肯亞、日本、馬來西亞、新加坡、澳洲、智利、英國、加拿大、愛爾蘭、葡萄牙、法國、台灣等地。

雖然新冠肺炎疫情燒不停，這項年度盛事被迫停辦，但縣府今仍由黃怡凱副縣長頒發感謝狀給贊助商，包括括361度、金門酒廠股份有限公司、兆田生技公司、維他露基金會／公司、昇恆昌股份有限公司、天之桂貢糖、立榮航空公司、家樂福、王大夫一條根有限公司、ALL SPORTS。其中，金門酒廠、維他露基金會／公司、昇恆昌及王大夫一條根已連續13年贊助金門馬拉松。

縣府指出，今年廠商的贊助產品有選手賽前禮兆田生計所製作的寶蔘（西洋蔘）、休閒組玻璃瓶裝高粱、王大夫一條根乳膏、天之桂貢糖試吃包、賽道補給站、終點站熱茶香蕉補給及各式摸彩品（立榮航空國內來回機票及家樂福提貨券等)。

(中時 )