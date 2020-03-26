台中市政府交通局推動停車智慧化，包括路邊停車收費導入行動支付、車格設置地磁感應設備，透過手機LINE提供剩餘車位資訊；此外，大型公有停車場也增設超音波偵測系統，透過不同顏色的燈號，讓車主輕鬆辨識，快速找到車位。副市長陳子敬表示，市府藉由智慧科技改善停車便利性，盼提供市民更優質的停車空間。

交通局26日於道路交通安全督導會報針對「智慧停車設施建置執行情形」進行專案報告。交通局表示，目前台中公有路外停車場，共114座建置「多卡通電子票證系統」、63座設置「車牌辨識系統」，民眾透過悠遊卡、一卡通等電子票證，可輕鬆支付停車費，出入停車場也不需再取票，節省寶貴時間。

針對路邊停車繳費方式，交通局也與歐付寶、車麻吉、橘子支付、停車大聲公、LINE Pay一卡通、街口支付等6家業者合作，讓民眾透過手機線上繳費，不需手續費，經濟又方便。

交通局指出，為節省民眾尋找路邊停車位的時間，台中已在路邊車格埋設7,026顆地磁感應設備，民眾透過手機，在遠傳「Parking GO」Line官方帳號輸入車號，再開啟手機定位，就能查詢指定路段剩餘車位數，並透過導航抵達，相當方便。

陳子敬說，截至今年1月底，台中市小客車約95萬4,140輛，居六都之冠，指示交通局持續推行智慧停車服務，滿足民眾停車需求；另外，過去身障人士使用停車優惠需辦理銷單手續，今年3月起，市府逐步在公有停車場啟動免銷單服務，身障朋友持台中市愛心卡即享停車優惠。

(中時 )