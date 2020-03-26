網路謠傳雲林縣北港媽祖醫院有確診者，院方已報警。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

網路上近日謠傳雲林縣北港鎮媽祖醫院有確診者，指有北港鎮民去土耳其表演土風舞、確診者住劉厝、圓環，引發北港鎮民恐慌，也讓媽祖醫院不堪其擾，26日院方蒐集資料交給警方調查，希望盡快遏止不實謠言。

近日北港鎮民紛紛打聽鎮內是否有新冠肺炎確診者，原因是有人在網路上傳播「北港也有確診者了，大家出門要小心」、「北媽有確診者，妳們隔壁烏魚子也有接觸確診者，大家要更小心」、「他們去土耳其表演土風舞」、「另外，確診的住圓環」等言論。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院近日不斷接到詢問電話，都是民眾要確定是否有確診者，院方強調絕對沒有，請大家不要再以訛傳訛、製造恐慌，目前已蒐集相關資料交由警方處理。

被謠傳去土耳其的北港鎮民也在臉書上澄清「真的別在謠傳了，我沒有出國更沒有去土耳其，天天都在北港，連台北都沒有回去，再謠傳我就提告」。「真害！請別再一直謠傳，北港目前並沒有任何確診的案例，更是與我毫無關係，鄭重警告再謠傳我只要逮到證據，一定會提告」。

另1名被謠傳與確診者接觸的北港鎮民也在臉書寫道「謠言好可怕喔？今天接到好多朋友關心的電話，問我有沒有出國，太離譜了，希望謠言截止，亂講話的要負刑責」。

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(中時 )