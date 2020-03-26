財政部26日公布最新的八大公股行庫對於經濟部、交通部兩大部會紓困專案受理統計，合計舊貸款展延、週轉金、近似於資本支出的振興貸款等三大類紓困申請，共有654戶提出，總申請金額共108.7億元。

此外，中華郵政配合央行降息之後，與其連動的青安優惠房貸利率也應聲下降，倘若選擇二段式方案，民眾在九月底之前所支付的第一段利率，不僅降到1.19％，更進一步下探0.94％，而現在超過8成新貸戶選擇的一段式利率，則從原本的1.68％降至1.43％，同樣的在九月底之前，利率也會再降至1.18％。

而針對上述經濟部、交通部兩大部會紓困專案的個別紓困項目受理及核准的情況，財部說明，在經濟部紓困方案上，財八大行庫已受理申請續約展延共226戶，金額75.17億元，已核准31戶、6.43億元；受理申請營運資金貸款131戶5.68億元，已核准7戶1,850萬元；受理申請振興貸款138戶12.45億元。

配合交通部紓困方案方面，八大行庫已受理申請續約展延共4戶1.78億元；營運資金貸款117戶9.08億元，已核准8戶5,495萬元；受理申請振興貸款38戶3.91億元，已核准1戶1,000萬元。

而在兩大部會推出公辦的紓困專案之前，八大行庫從2月上旬開始率先推出的自貸專案，成果則更顯著，對此財部26日也發布最新統計指出，企業戶部分既有貸款寬緩或展延核准185戶63.21億元，新增貸款則核准617戶9.03億元；個人戶部分，既有貸款寬緩或展延核准272戶30.01億元，新增貸款核准4戶1,770萬元，信用卡緩繳核准148件。

(工商 )